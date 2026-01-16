◇ボクシングDYNAMICGLOVEonU−NEXTWBOアジア・パシフィック（AP）スーパーライト級王座決定戦10回戦李健太（帝拳）《10回戦》永田大士（三迫）（2026年1月17日東京・後楽園ホール）WBOアジア・パシフィック（AP）スーパーライト級王座決定戦の前日計量が16日、都内で行われ、日本同級王者でWBO―AP同級1位の李健太（29＝帝拳、11戦10勝2KO1分け）は63・5キロ、対する元WBO―AP王者の永田大士（36＝三迫、27戦21勝