偽造されたギフトカードでゲーム機を購入しようとした疑いで逮捕されたベトナム国籍の男性が不起訴になりました。20代のベトナム国籍の男性は2025年9月、都内のディスカウントショップで、偽造されたギフトカードを使い、家庭用ゲーム機2台を購入しようとした疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性について16日付けで不起訴処分としました。