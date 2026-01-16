反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演するフジテレビのドラマ「ラムネモンキー」（水曜、後１０・００）が１４日、スタートした。中学の同級生３人が３７年ぶりに再会し、１９８８年の記憶を呼び起こしながら、中学時代憧れだった顧問の女性教師「マチルダ」の失踪のナゾに挑む。劇中では、当時３人が夢中になった「機動戦士ガンダム」の話題が次々と登場。臨時採用の美術教員として赴任した宮下未散（木竜麻生）を、３人は「