岐阜県多治見市の会社が、経営者になりすました詐欺メールをきっかけに、現金1億円を騙し取られました。警察によりますと、多治見市の会社に今月14日、この会社の経営者になりすましたメールが従業員に届きました。送られてきたメールには、経営者の実名で「新しいLINEグループの作成」依頼があり、その後のグループでのやり取りで、ニセの経営者から「直ちに1億円の振込をしてください」と指