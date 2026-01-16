SMBCコンシューマーファイナンスは1月15日、「20代の金銭感覚についての意識調査2026」の結果を発表した。調査は2025年11月27日〜28日、20歳〜29歳の男女1,000名を対象にインターネットで行われた。○20代の毎月のお小遣い、平均32,159円全国の20歳〜29歳の男女1,000名(全回答者)に対し、毎月自由に使えるお金はいくらあるか聞いたところ、「1万円以下」(31.2%)や「2万円超〜3万円以下」(13.8%)、「4万円超〜5万円以下」(15.7%)に