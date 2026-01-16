文化放送では、2月11日（水・祝）に「なべやき屋キンレイ謹製 心染あったか寄席」の公開録音イベントを、文化放送メディアプラスホールで開催する。出演は、落語家・春風亭昇々、春風亭一蔵、古今亭雛菊、文化放送・甲斐彩加アナウンサー。 「キンレイ心染寄席」は、冷凍鍋焼うどんでお馴染みの株式会社キンレイが落語研究会に所属する大学生と長年行ってきた伝統文化啓発イベントで、昨年からは文化放送も参画し、さ