ゴースト・ノート（Ghost-Note）が帰ってくる。しかも、3年連続だ。2024年のフジロック、2025年の来日ツアー。そして2026年2月に満を持して、ビルボードライブ東京と横浜に初登場となる。2015年に、スナーキー・パピーの元メンバーであるロバート・”スパット”・シーライト（Dr）と、現メンバーのネイト・ワース（Per）によって結成されたファンクバンド、ゴースト・ノート。2024年の久々の来日では、リードシンガーを加えた現体