岡山市立中央図書館提供：岡山市立中央図書館 岡山市は、2026年度、市立図書館で電子書籍の貸し出しを始める方針です。市が発表した2026年度当初予算要求に関係経費として1800万円が計上されました。 利用者へのサービス向上の一環として始めるもので、スマートフォンやタブレット、パソコンなどで24時間いつでも楽しむことができます。 10月からの利用開始を予定していて、蔵書数は約3000冊。文字サイズの