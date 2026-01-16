邑久町漁業協同組合を訪れた水産庁の藤田仁司長官 瀬戸内海の養殖カキが大量死している問題を受け、水産庁長官が16日、岡山県の産地を訪れ生産者から現状や支援の要望を聞き取りました。 水産庁の藤田仁司長官が訪れたのは、瀬戸内市の邑久町漁業協同組合です。 （邑久町漁業協同組合／松本正樹 組合長）「中が空洞になっています。（身が）入っているものは口が閉まっているが、死んだら口が開いた状態」 邑久町漁