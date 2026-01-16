◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級（６３・５キロ以下）王座決定戦１０回戦日本同級王者・李健太―元ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋同級王者・永田大士（１７日、東京・後楽園ホール）ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級王座決定戦の前日計量が１６日、都内で行われ、日本同級王者でＷＢＯアジアパシフィック同級１位の李健太（２９）＝帝拳＝がリミットの６３・５キロ、元ＷＢ