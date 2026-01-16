１６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７８．６６ポイント（０．２９％）安の２６８４４．９６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４６．０５ポイント（０．５０％）安の９２２０．８１ポイントと続落した。売買代金は２５５０億７８６０万香港ドル（約５兆１７８０億円）に縮小している（１５日は２９０４億５５３０万香港ドル）。本土株安が嫌気される流れ。