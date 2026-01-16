17日からの大学入学共通テストを前に大分県大分市の大分舞鶴高校では激励壮行会が開かれました。 大分舞鶴高校 ◆教師「ここまで来たらやるしかない、自分史上最高で行くぞ」 ◆生徒全員「おー！」 大分舞鶴高校で行われた激励壮行会では教師と共に気合を入れる恒例の「オーコール」が行われました。 大分舞鶴高校 こちらでは 303人の生徒が大学入学共通テストを受験する予