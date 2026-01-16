¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤ÎG2¡ÖÂè69²ó·ë³ËÍ½ËÉ»ö¶È¶¨»¿ÃáÉãµÜÈÞµ­Ç°ÇÕ¡×¤¬¡¢16Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦¼¢²ì»ÙÉô¤ÎÀ®Ä¹³ô¤Ç¤¢¤ë¹­À¥ô¥¡Ê23¡Ë¤¬½éÆü6R¡¢G2½é¿Ø¤ò2¥³¡¼¥¹Àï¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£4¥«¥É¤«¤éÃæÎ¼ÂÀ¤¬°ì·âºö¤Ë½Ð¤ë·ù¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¹¥°Ì¤Ø¡£ÀÐÅÏÅ´Ê¼¤ÈÆ»Ãæ¤Ç2ÈÖ¼êÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ï3Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö2Ãå¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤À¤È¡ËÆ»Ãæ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×