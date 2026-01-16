同窓会に一緒に出席することを「時間の無駄」と言う夫。妻と一緒に過ごす時間含めて「無駄」と言われているようで、悲しいですよね…。気持ちが晴れないまま、大学の同窓会へ行った美沙さんですが、そこで、明るく話しかけてきたのは…元カレだったのです。＞＞【まんが】同窓会で元カレと会ったら…!?