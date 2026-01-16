女優生田智子（58）が、16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。夫でサッカー元日本代表の中山雅史氏（58）との仲について語った。96年に結婚し、今年が30周年。当時、中山氏はジュビロ磐田に所属。生田は「出会った時から静岡と東京だったので」と遠距離恋愛だったという。司会の黒柳徹子（92）が「今もそうなんですか？」と聞くと、「そうなんです。仕事柄どうしても夫は静岡のチームにいるので」。15