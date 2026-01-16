高知県土佐清水市に整備された津波避難タワー＝2025年3月内閣府は16日、津波や洪水などの際に一時的に身を寄せる高台の公園、津波避難タワーといった「指定緊急避難場所」に関する自治体向け指針を改定した。屋外にある施設が多いため、水や非常食に加え、冬の寒さや夏の熱中症対策として、防寒具や冷却剤、日よけのテントを可能な範囲で備えることを盛り込んだ。改定指針では、徒歩避難の原則を維持しつつ、やむを得ず車で避