【ラークス（スイス）＝小沢理貴】スイスのラークスで１５日に行われたスノーボード・ハーフパイプのワールドカップ（Ｗ杯）第５戦の予選で、日本勢の男子は戸塚優斗（ヨネックス）ら５人が、女子は清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）ら５人がそれぞれ決勝に進んだ。ミラノ・コルティナ五輪前最後のＷ杯である今大会を、戸塚は五輪の前哨戦と位置づける。予選を終え、「まとめられたかな。決勝にも良い形でつながる」。１回目で