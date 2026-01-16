フリーアナウンサー有働由美子（56）が、パーソナリティーを務める16日放送のニッポン放送「うどうのらじお」（金曜午後3時30分）に出演。1日に肺がんのため亡くなった久米宏さんを追悼し、現在の報道のあり方について語った。有働は「私は久米宏さんとの接点は全くないんですけど、久米さんの『ニュースステーション』を見て、テレビの報道とか、テレビの世界に行きたいって思ったので」とテレビの世界を志すきっかけであったこと