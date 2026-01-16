日本将棋連盟は、女流棋士の妊娠・出産に関わる新たな規定の策定に向け、有識者による検討委員会を立ち上げました。日本将棋連盟では、去年、「出産前後の期間が対局日程に一部でも重なれば対局者を変更する」との新たな規定が設けられました。しかし、妊娠による体調不良で不戦敗を経験した福間香奈女流六冠（33）が見直しを求め、この規定はその後、削除されました。日本将棋連盟は16日、弁護士や医師、女流棋士らで構成する検討