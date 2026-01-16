逗子や赤坂見附などに店舗を構えるアイスクリームショップ「CREMAHOP（クレマホップ）」。2026年1月14日から20日までの期間、無料でドリンクがワンサイズアップするキャンペーンを実施中です。こだわりのドリンク、無料でサイズアップはアツい...！1週間限定のキャンペーンは、ドリンク全品が対象。アラビカ種100％のコーヒーやフレッシュなフルーツを使用したオリジナルドリンクなどがお得に楽しめます。公式インスタグラムの投稿