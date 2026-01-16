森永製菓は、2026年1月16日から、公式通販サイトの森永ダイレクトストアで、森永ビスケットの「チョイス」を再現したブランケットがもらえるプレゼントキャンペーンを実施しています。本物そっくり＆ふわふわ感がたまらない♡人気ビスケット「チョイス」を忠実に再現したビジュアルと、ふわふわでやさしい触り心地がポイントのブランケットです。サイズは約65×80センチで、通常の「チョイス」196枚分に相当する大きさ。ひざ