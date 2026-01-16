スーパーの「西友」では、2026年1月16日から22日までの期間を対象にしたお得なチラシを公開中です。今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。青果も水産品もお買い得！ 水産品から、日付限定でお得な商品を中心に紹介します。【1月16日から18日限り】縞ほっけ開き（2枚）が626円。かつおたたき刺身用（100g）が258円。いずれも鎌田中央店では取り扱いがありません。ほか、