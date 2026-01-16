16日午後、仙北市角館町で78歳の男性が側溝に落ちているのが見つかりました。男性は心肺停止の状態で病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。現場は仙北市角館町西長野にある菅原正美さん78歳の住宅です。警察と消防によりますと16日午後4時前、「夫が側溝に落ちている」と菅原さんの妻から消防に通報がありました。菅原さんは心肺停止の状態で仙北市内の病院に運ばれましたが、通報から約1時間後に死亡が確認されま