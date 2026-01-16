秋田を代表する伝統工芸品のひとつ樺細工。独特の色合いで上品な光沢を放つヤマザクラの樹皮を使って作られます。しかし、自然素材がゆえに採取された樹皮の大半は製品づくりには向かないとされ、倉庫で保管されたままになっているのが実状です。こうした中、仙北市の会社が、これまで利用されていなかった規格外のヤマザクラの樹皮を活用した新たなインテリア製品を開発し、海外でも高い評価を受けています。県南支局、髙橋