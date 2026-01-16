1月16日、B1東地区の仙台89ERSは、ブーバカー・トゥーレが『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026 IN NAGASAKI』の「RELIVE DUNK CONTEST」を欠場することを発表した。 発表によると、欠場の理由は体調不良（インフルエンザA型罹患）によるもの。1月17日に長崎で開催されるダンクコンテストには、213センチの圧倒的な高さを誇るトゥーレの出場が期待されていたが、無念の欠場となった