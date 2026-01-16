日銀が１６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円１６～１８銭と前営業日比４２銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円６５～６９銭と前営業日比７５銭のユーロ安・円高だった。対ドルでは１ユーロ＝１．１６１１～１３ドルと同０．００１７ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS