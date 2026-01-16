東京証券取引所が１６日に発表した１月第１週（１月５～９日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１兆２２４６億９４３８万円と４週ぶりの買い越しとなった。前週は１４９億８７９９万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は２３１８億円の売り越し。現物・先物の合計では９９２９億円と２週ぶりに買い越した。前週は２３５４億円の売り越しだった