（台北、桃園中央社）米国との貿易交渉が合意に至ったのを受け、頼清徳（らいせいとく）総統は16日、台湾産業が台湾を基盤とし、グローバルに展開することに寄与するものだと成果をアピールした。一方、最大野党・国民党の鄭麗文（ていれいぶん）主席（党首）は、15％の相互関税率は日本や韓国にならったに過ぎないとし、成果に批判的な見方を示した。行政院（内閣）や米商務省の発表によれば、台湾からの輸入品に米国が適用する相