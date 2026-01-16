大会を沸かせた男の進路が決まった。１月16日、RB大宮アルディージャは、神村学園のFW日郄元の2026シーズンからの加入が内定したと発表した。日郄は、先日に閉幕した第104回全国高校サッカー選手権で得点王となる７ゴールをマーク。同校悲願の初優勝＆夏冬２冠に大きく貢献した。プロキャリアを大宮でスタートさせることとなった18歳は、クラブの公式サイトで以下のとおりコメントした。「このたび、RB大宮ア