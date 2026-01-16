カルロ・アンチェロッティは、昨シーズンの開幕時に確信していた。選手たちの守備におけるコミットメントが最低レベルのままでは、この先何も成し遂げられない。それは、数々の修羅場をくぐり抜けてきた名将の単なる直感や経験則ではなかった。コーチ陣が弾き出したデータに基づく、冷徹な結論だったのである。彼は1試合あたりの走行距離や、スプリントの回数を精査し、ライバルたちと比較した。その結果、あまりに悲観的な予