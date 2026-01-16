日本将棋連盟は妊娠・出産に関する新たな制度を検討する委員会を発足させました。１月１６日に発足したのは、日本将棋連盟の「公式戦番勝負対局規定検討委員会」です。将棋連盟をめぐっては去年１２月、福間香奈女流六冠が女流棋士のタイトル戦が妊娠・出産により事実上不戦敗となる規定について「合理的な配慮がされていない」として、規定見直しを求め、将棋連盟はこの規定を削除。可能な限り日程を調整するとしていました