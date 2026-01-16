【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『timelesz project -AUDITION-』出身のボーイズグループ・TAGRIGHTの特別番組『GO ON : TAGRIGHT』の第1弾が、1月31日にMUSIC ON!TV（エムオン!）にて放送される。 ■TAGRIGHTのオリジナル番組を3ヵ月連続でオンエア 2025年上半期最も話題となったオーディション番組『timelesz project -AUDITION-』に出演し、圧倒的なパフォーマンス力とビジュアルで注目を