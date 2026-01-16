【その他の画像・動画等を元記事で観る】 韓国の6人組ガールズグループ、NMIXXが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場し、代表曲「O.O」を披露。 ■NMIXX＝「N（now・new・next・未知数のn）」＋「MIX」 NMIXXは、JYPエンターテインメント所属の6人組ガールズグループ。グループ名は「N（now・new・next・未知数のn）」と「MIX」を組み合わせたもので、新し