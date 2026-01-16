【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤井 風が、3rdアルバム『Prema』より「It Ain’t Over」のMVを公開した。 ■2026年はアジア6ヵ所でのドーム＆スタジアムツアーを予定 2025年9月にリリースした全曲英語詞による3rdアルバム『Prema』が、Billboard Japan総合アルバムチャート“HOT Albums”で1位を獲得し、発売前後には初のヨーロッパツアーや2度目の北米ツアーを成功させた