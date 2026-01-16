新たな党の名称は「中道改革連合」。立憲民主党と公明党が結成した新党に関西の地方議員らの受け止めは。１月１６日午後２時、立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表が共同会見を開き、新たに結成する党の名前とロゴを発表しました。（公明党斉藤鉄夫代表）「新党の名前は中道改革連合です。略称を中道といたしました」（立憲民主党野田佳彦代表）「生活者ファーストの視点で現実的な政策を打ち出していこうと」次