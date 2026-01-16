阪神・淡路大震災から、あす１月１７日で３１年。神戸の追悼モニュメントには、新たに１２人の名前が刻まれました。亡くなった人を思い、銘板に名前を刻みます。神戸の東遊園地にある「慰霊と復興のモニュメント」は、阪神・淡路大震災の鎮魂と復興のシンボルとして、２０００年に市民らの募金でつくられました。モニュメントの銘板には、犠牲者のほか災害後の負傷の悪化など、関連死で亡くなった人なども遺族らが希望すれ