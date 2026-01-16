中国・湖北省で母親から39歳の男性との結婚を強要された23歳の女性が自ら農薬を飲んで病院に搬送されたとの情報が、SNS上で拡散した。中国メディアの新黄河などが伝えた。報道によると、SNS上でこの情報を暴露したのは女性のいとこだという人物。この人物によると、女性は半年にわたり母親から39歳の男性との結婚を強く迫られていた。女性は強く拒否し続けたものの母親は聞き入れず。女性が働いて貯めた6万元（約130万円）を勝手に