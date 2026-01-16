１月１５日夜に行われた大阪維新の会の全体会議。会議の冒頭、大阪府の吉村知事と大阪市の横山市長が辞職を表明しました。出直しダブル選挙では「大阪都構想」の住民投票実施に向け民意を問うとしています。会議のあと予定されていた会見ですが、予定時刻を１時間以上過ぎて開始しました。出直しダブル選挙に反対意見が多く出て、党内で意見がまとまらなかったことが影響したとみられます。（大阪維新の会高見亮大阪市議