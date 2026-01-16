韓国の俳優チェ・ウシクが2月1日、パシフィコ横浜国立大ホールにてファンミーティング『CHOI WOOSHIK JAPAN FANMEETING 2026 “With You, With WOO”』を開催する。今回、ファンミーティングのメインポスターが公開された。【写真】チェ・ウシク＆チョン・ソミン、”ウエディングフォト”でハグポスターでは笑顔からクールな表情まで5つのルックを公開。また、公演タイトルもチェ・ウシク自身が、ファンと互いに心を通わせかけ