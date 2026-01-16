コロンビアのペトロ大統領は現地時間1月14日、米国との緊張緩和を目指して2月3日に米国でトランプ大統領と会談することを明らかにしました。トランプ大統領は1月9日、「2月の第1週にコロンビアのペトロ大統領とホワイトハウスで会談することを楽しみにしている。米国への麻薬流入の阻止などについて協議する」とSNSに投稿しました。トランプ大統領はこのところ、麻薬対策や国家安全保障を名目として中南米諸国に圧力を加えており、