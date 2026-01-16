湖池屋と日清食品は、スナック菓子「完全メシ カラムーチョ 辛旨！ スパイスカレー」を、2026年1月12日に全国の「セブン-イレブン」先行発売を皮切りに順次発売する。33種類の栄養素のバランスを適切に調整「カラムーチョ」と、33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求する日清食品の「完全メシ」シリーズがコラボレーション。カラムーチョの辛旨でやみつきになるおいしさはそのまま、33種類の栄養素のバランスを適切に調