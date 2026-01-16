藤井 風が、昨年9月にリリースした3rdアルバム『Prema』に収録曲「It Ain't Over」のミュージックビデオを公開した。【写真】期待しかない！藤井 風『Pre: Prema Tou』キービジュアル同曲は、『Prema』の6曲目に収録されたスローなソウルバラードで、温かな歌声とサウンドに包まれる楽曲となっている。藤井は『Prema』発売前後には初のヨーロッパツアーや2度目の北米ツアーを成功させた。その勢いのままに、今年は『Prema Wo