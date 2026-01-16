¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç7·î¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅð·¡²¦¡Ù¤òÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÎÎßÀÑ²óÍ÷¿ô¤¬5²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢ÃÏ¹ö¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿Éü½²¤Î²½¿È¡Ê¤±¤·¤ó¡Ë¤¬¿ÀÏÃ¤ÎÎÏ¤ò¡ÖÅð¤ß¡×¿Ô¤¯¤·¤ÆÅ¨¤òÆ¤¤Ä¡¢Âç¿Íµ¤°ÛÇ½ÎÏ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¡ØÅð·¡²¦¡Ù¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°äÊª¡×¤ÎÅð·¡¤ò»Å»ö¤È¤¹¤ëÀÄÇ¯¡¦¹äÎÏÎË²Ï¡ØÅð·¡²¦¡Ù¤Ï¡¢sanji-jiksong¤¬¼¹É®¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡¢3B2S¤Ë¤è¤ë