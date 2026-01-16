ABEMAは、17日（土）にIGアリーナで行われる大同生命SV.LEAGUE MENの第11節GAME1ウルフドッグス名古屋 vs サントリーサンバーズ大阪の一戦を、「ABEMA de J SPORTS」にて無料生中継することを発表した。 現在19勝1敗の19連勝で首位を走るサントリーと、13勝7敗で3位につけている両チーム。IGアリーナで初めてバレーボールの興行が行われる。 この試合では、元バレー