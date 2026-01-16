●丸田佳奈氏衆院選と同日にダブル選…維新戦略に「都構想持ち出してイメージ悪くなるデメリットあるのでは」医師の丸田佳奈氏（44）が16日、MBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜後3・40）に出演。大阪ダブル選にかじを切った日本維新の会代表・吉村洋文大阪府知事について語った。15日夜に吉村氏、維新副代表の横山英幸大阪市長が会見し、2月に見込まれる衆院選と同日での出直し選にそろって挑む意向を正式表明。16日に両