共産党の志位和夫議長は16日、国会で会見を開き次の衆議院選挙に出馬しないことを表明した。志位氏は1993年衆議院初当選で、これまで11回連続当選。1990年に党の書記局長、2000年に委員長に就任し、党歴代最長の23年間、委員長を務めた。志位氏は不出馬の理由について「委員長を引き継いだときに国政の代表は田村委員長だと表明した。そうなれば、できるだけ早い機会に国会の議席も次の方にバトンタッチを することが当然のことに