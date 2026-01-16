（資料写真）１５日午後１１時３５分ごろ、座間市緑ケ丘４丁目の小田急小田原線の相武台前−座間間の踏切（警報機・遮断機付き）で人身事故が発生した。小田急電鉄によると、相模大野−海老名間で運転を一時見合わせ、１６本が運休するなどして約２２００人に影響した。