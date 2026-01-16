去年10月、金沢市に住む40代の女性が、SNSで知り合った人物からうその投資話を持ち掛けられ、約2000万円分の暗号資産をだまし取られました。2000万円の詐欺被害にあったのは、金沢市に住む40代の女性です。女性は去年10月、SNSで知り合った人物から「指示通りにすれば絶対に資産を増やせる」などと、うその投資話を持ち掛けられました。その後、メッセージのやり取りを重ね、合わせて6回に渡り約2000万円分の暗号資産を送金