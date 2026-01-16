【モデルプレス＝2026/01/16】タレントの村重杏奈が1月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの角煮を披露した。【写真】27歳元アイドル「お店レベル」影響されて作った手作り角煮◆村重杏奈、ヒィヒィ言いながら作った角煮披露村重は「料理対決番組に影響されて今日は角煮！って決めたんだけど 作るの時間かかり過ぎてヒィヒィ言いながら作った！」「でも美味しかったし カメラ使えた！」とつづり、丁寧に盛り付けられ