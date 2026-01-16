スニーカーの快適さとバレエシューズの女性らしさを兼ね備えた「バレエスニーカー」が【GU（ジーユー）】にラインナップ。甘さ控えめのデザインで、デイリーからレジャーシーンまで大人の着こなしにも合わせやすそう。公式ECサイトで「ベストセラー」と紹介される、今季注目のシューズをチェックしてみて。 大人女性の着こなしにマッチするスニー